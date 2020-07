A cumprir a sexta temporada no Sp. Braga, Matheus é um homem perfeitamente identificado com o clube bracarense e com as suas gentes.

Em entrevista à Fox Sports do Brasil, o guarda-redes luso-brasileiro explicou o carinho que tem pelo Gverreiros do Minho e falou do objetivo da equipa de Artur Jorge para o que resta do campeonato.

«Estou em Portugal há sete anos, tenho um grande carinho por Braga, aqui conheci a minha esposa, nasceram os meus filhos e o Sp. Braga é um clube muito grande, com uma estrutura muito grande e que tem crescido a cada ano», começou por dizer.

«A cada ano que passo aqui tenho visto o crescimento deste clube, estamos a lutar contra o Sporting pelo terceiro lugar e queremos terminar em terceiro. Sporting, FC Porto e Benfica são muito grandes, mas não deixo o Sp. Braga fora disso. Agora restam-nos quatro finais para alcançar o nosso objetivo, que é ficar à frente do Sporting», prosseguiu.

Questionado sobre a quebra dos clubes portugueses nas competições europeias, Matheus atribui esse fenómeno à maior aposta na formação: «Os clubes portugueses estão a investir muito nas categorias de base, aproveitando a base e a academia que têm muito boas, mas estão a deixar de investir um pouco em jogadores de nome. Falta um pouco de experiência nessas competições europeias, nas grandes competições. Se forem ver o Benfica, FC Porto e Sp. Braga quando chegaram às finais, tinham um plantel com mais nomes de peso.»

Já com nacionalidade português, Matheus voltou a reiterar o desejo de representar a Seleção Nacional, oportunidade que receberia de «braços abertos».