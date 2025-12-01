FIGURA: Ricardo Horta

O capitão dos bracarenses foi abrindo o livro durante os 60 minutos que esteve em campo, estando sempre bastante ativo na frente de ataque, tendo tentado, à imagem dos companheiros, mas com outro impacto, desbloquear a defensiva arouquense. Na cobrança da grande penalidade, teve pontaria a mais, mas o golo lá entrou. Contudo, esteve em altas pouco depois, ao assumir a autoria de um grande chapéu. Um candidato sério ao golo da jornada!

O MOMENTO: segundo amarelo a Jose Fontán, minuto 15

No espaço de dois minutos, o central espanhol do Arouca viu dois amarelos e foi para a rua. No primeiro, tentou retardar um lançamento ao Sp. Braga, algo que o árbitro não perdoou. No segundo, travou em falta um adversário, que lhe ia fugir a meio campo. Se a tarefa dos Lobos de Arouca já era difícil, ainda mais ficou após este momento, onde de tudo lhes aconteceu.

OUTROS DESTAQUES

Grillitsch: sentiu-se o fino recorte que o caracterizou ao longo da carreira, na qual foi opção recorrente na Bundesliga (Hoffenheim). Hoje, em Arouca, esteve muito ativo no capítulo do passe - o tratamento que dá à bola é diferenciado dos demais. Prova disso é o facto de só ter falhado cinco dos 94 passes que efetuou.

Lagerbielke: não foi um jogo muito desafiante para a defensiva dos bracarenses, mas, ainda assim, Lagerbielke registou a mesma segurança defensiva dos seus companheiros, tendo-se destacado em relação a estes por ter acrescentado um golo ao marcador. No coração da área, subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes. Ainda chegou a estar perto de repetir esse feito.

Puche: entrou ao intervalo, quando tudo já estava praticamente decidido, tendo em conta a toada de jogo e o resultado, mas Miguel Puche ainda conseguiu remar contra a maré. O extremo espanhol foi o único elemento do ataque arouquense que tentou e realmente conseguiu produzir perigo, registando o único remate defendido por Hornicek

El Ouazzani: em sentido inverso aos seus companheiros, El Ouazzani destacou-se pela negativa. Foi aposta no onze inicial e, apesar do poderio ofensivo que o Sp. Braga demonstrou desde o início, nunca conseguiu estar ligado aos lances de golo. Bem tentou, tendo efetuado três remates, mas nenhum foi verdadeiramente perigoso.