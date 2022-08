Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (5-0) frente ao Marítimo:

[Marcar cedo foi importante?]«Esse momento acaba por marcar a nossa prestação. Conseguimos estar desde cedo em vantagem, a entrada forte com o golo aos dez minutos permitiu-nos ter o controlo do jogo. Considero ter sido uma vitória muito justa, feita do trabalho do Sp. Braga na abordagem do jogo com a ambição de querer mais e mais ao longo do jogo».

[Baliza a zeros pelo segundo jogo consecutivo] «É importante. Temos o terceiro jogo consecutivo em que fizemos três golos ou mais, este foi o segundo com a baliza a zero, com a solidez defensiva que privilegiamos, com um futebol de ataque a procurar constantemente a baliza contrária».

[Jogadores entram e tem participação ativa] «O facto de ter o grupo de trabalho todo comprometido, com objetivos dos 28 jogadores, dá uma segurança e transmite uma confiança bastante interessante. Ao precisar de alguém do banco sabemos que esses jogadores podem e devem acrescentar alguma coisa».

[Mario Gonzalez fora das convocatórias] «Temos 28 jogadores no plantel, com os quais conto, as opções são do treinador. Todos os jogadores do plantel considero-os úteis».