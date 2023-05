Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate contra o Boavista (1-1) que impediu os minhotos de confirmarem o terceiro lugar da Liga:



«O golo depois dos 90 minutos retirou-nos a possibilidade de confirmar hoje o terceiro lugar. No entanto, quero valorizar a entrega, o empenho e a ambição. Não conseguimos, mas temos o próximo jogo em casa que será determinante para garantirmos o objetivo do terceiro lugar.»



[Sobre a ausência de Sequeira. É possível contar com ele para a final da Taça?]:



«Não estou a pensar na final da Taça. Quero analisar o que ficou deste jogo. A concentração da equipa era para este jogo. Vamos ver o que poderíamos ter feito mais e o que poderíamos ter feito para impedir situações ao adversário. Agora vamos pensar no Paços de Ferreira e tentar recuperar jogadores.



O Sequeira sentiu-se indisposto no aquecimento e ficou de fora. Vamos perceber [a sua situação]. Temos uma série de jogadores em recuperação e veremos se estarão disponíveis para o Paços de Ferreira.»