Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após a vitória por 6-0 frente ao Arouca:

«O principal ingrediente foi a seriedade, acompanhada da competência. Entrámos muito forte e fizemos dois golos nos primeiros cinco minutos. Temos trabalhado muito para sermos uma equipa coletivamente muito forte. Temos o melhor ataque da história. É mais um dado que registamos com agrado, mas certos de que ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos abordar cada jogo com toda a nossa seriedade.

[golos cedo]

É uma caraterística que temos. Peço aos jogadores que possamos ser desde o primeiro minuto muito sérios. Para esta contínua vontade de sermos ofensivos, a ter muita gente no último terço, ajuda imenso ter jogadores com muita ambição. Explicar mais do que isto não é fácil sem entrar no clichê do trabalho e da qualidade individual dos jogadores. A nossa ambição é imensa.

[título?]

Temos quatro jornadas apenas. Temos tido a capacidade de entrar muito forte no campeonato, mas temos muito caminho pela frente. Temos ambição coletiva de dar o melhor em cada jogo. A partir daí vamos ver o que nos reserva o futuro. Para chegar ao topo temos de dar passos determinados, e isso a equipa tem feito até este momento.

[público]

Hoje, sentimo-nos em casa. Senti um apoio imenso. Que assim seja. É sinal dos bons resultados e exibições. Será sempre mais fácil ter gente ao nosso lado.»