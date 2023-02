Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (4-1) frente ao Famalicão:

«Foi um jogo difícil, frente a um adversário muito competente, em que tivemos de trabalhar bastante para conseguir o que queríamos. Aceito que com números exagerados, mas acabámos por vencer bem num jogo em que fizemos bem a gestão do jogo, sem grande intensidade, mas ganhámos muito bem. Ganhar era o mais importante, porque precisamos de voltar a ganhar, a somar três pontos nesta nossa caminhada. O momento do jogo, que nos despertou, foi o golo do Famalicão, estávamos a vencer e quando nada o fazia prever a equipa procurou acelerar. Fizemos um bom jogo e ganhámos justamente».

[Ricardo Horta joga quinta-feira?] «Não vou esconder, o Ricardo ainda agora acabou de treinar com os que foram menos utilizados, trabalharam em conjunto».

[Pizzi disse na flash que queria ganhar o Benfica na Taça de Portugal. O Braga foi a única a equipa em Portugal a ganhar ao Benfica, o que se pode esperar...] «É isso que quero, jogadores com vontade de ganhar, interdependente do adversário e contra quem seja».

[Jogo com o Benfica] «Estamos em fase de rescaldo de um jogo, temos de virar atenções nesse sentido. Este mês vai exigir de nós muito na nossa capacidade de performance e na vertente emocional, porque vamos jogar de três e três dias. Não quero que a nossa ambição nos retraia».

[Assobios a Pizzi] «Só teve aplausos, não houve nenhum assobio para o Pizzi. Quando se aplaude um de nós é para todos, quando se assobia é para todos. Estamos determinados em chegar ao nosso objetivo. O Pizzi está evidente a carreira que tem. O nosso critério de escolha passa por isso, na qualidade que têm e na sua ambição, preenchem (Pizzi e Bruma) esses requisitos e é por isso que cá estão. Foi determinante no que criou, nas suas assistências, destaco que nenhum jogador será mais importante do que a equipa. Termos jogadores a destacar-se dentro da equipa isso é o principal».

[Bruma] «O Bruma não competia desde agosto, está em busca da sua melhor condição de ritmo de jogo. Teve oportunidade de se estrear e criar desde já esta empatia com a massa adepta. É uma estreia que não vai esquecer, tem verticalidade e experiência, é muito rápido e dá algo diferente ao que temos nos corredores. São jogadores que queremos para ter soluções».