Confrontado com os elogios do treinador do Gil Vicente, que compara a campanha atual do Sporting de Braga aos registos alcançados sob o comando de Domingos Paciência, Artur Jorge concorda que esta «é uma das melhores épocas do Sp. Braga», mas também diz que isso pode ser uma estratégia de Daniel Sousa para o dérbi deste domingo.

«Percebo as comparações porque, em termos de números, temos feito, se não a melhor, uma das melhores épocas do Sporting de Braga e estamos ainda a sete jogos do fim e podemos alargar esses registos. Mas [esse elogio do treinador contrário] também pode ser uma forma de nos adoçar. Estando nós nos lugares de cima, podem também querer criar instabilidade pelo facto da equipa do Domingos [Paciência] ter lutado até ao fim pelo título de campeão. Nós estamos a lutar pelo segundo e terceiro e temos que continuar a ser serenos e não nos preocuparmos com a análise que fazem de nós. Se a intenção é dizer que estamos a fazer um campeonato de qualidade, com registos acima da média dentro do Sporting de Braga, concordo com isso», diz o técnico bracarense, citado pela agência Lusa.