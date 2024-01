Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

«Verdade que é uma vitória muito importante, conseguida frente a um rival e num campo difícil. Uma vitória que procuramos desde o primeiro minuto e que nos faz sentir bem por aquilo que trabalhamos. Os jogadores tiveram uma grande entrega, grande compromisso, e mostrou toda a alma que tem. A equipa com este caracter está sempre mais perto de ganhar.

Tivemos em desvantagem no marcador. O jogo em si não foi um grande espetáculo e nós tivemos responsabilidade nos momentos em que estivemos mais ansiosos e que cometemos alguns erros, mas volto a reforçar a entrega de uma equipa que sabia que era extremamente importante vencer aqui. Conseguimos aquele que era o único objetivo.»

[Como vê a possível divulgação dos áudios nos estádios] «Temos de passar das palavras à prática. Tudo é importante desde que venha a acrescentar ao espetáculo. Nesse sentido, estamos cá para ajudar naquilo que possa ser necessário para a melhoria do espetáculo e o futebol é cada vez mais um espetáculo. Pode ser vir para aquilo que é a verdade desportiva e as comunicações às vezes podem fazer diferença naquilo que possa ser a tomada de decisões.»

[Três jogos sem vencer, este jogo vale mais do que três pontos]: A vitória em si faz com que amimicamente a equipa esteja mais satisfeita e dentro do que está habituada. Por isso destaquei o resultado em si e nesta altura era importante a vitória. Olho para isto de forma mais resultadista. Ganhámos e ganhámos bem.»

[Exibição de Álvaro Djaló]: «O Álvaro vem de lesão e hoje foi quase obrigado a jogar 90 minutos porque está à procura da melhor condição física. Hoje precisávamos e não tínhamos mais gente para a frente. Acabou por ser uma peça importante da forma como decide o jogo.

Para mim o importante é a entrega e a disponibilidade dos jogadores para juntar mais uma vitória ao trajeto do Sp. Braga».