Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-1) frente ao Casa Pia:

«Hoje faltou eficácia. Perdemos dois jogos em casa por 0-1 e fizemos mais de sessenta remates à baliza. Quer num quer noutro tivemos muito caudal ofensivo, mas falando deste jogo, faltou eficácia. Procurámos desde início o golo e não aconteceu, quando assim é a responsabilidade é nossa. Custa a nossa falta de eficácia com as oportunidades que tivemos».

«Vi uma primeira parte um Sp. Braga a entrar muitas vezes na área contrária. Não me deixo embalar por palavras bonitas. Tivemos claramente as melhores oportunidades, o maior número de oportunidades. Tivemos quinze minutos de descontos, mas a verdade é que as quebras pesam para quem quer ter intensidade de jogo. Na justiça da análise que tem de ser feita para esta equipa, vimos uma equipa dominadora, a empurrar o adversário para trás, há uma eficácia de 100 por cento do adversário na primeira parte, e nós com seis homens de ataque permitimos mais uma ou outra ocasião, mas não falem em oportunidades que não tivemos. Tivemos uma série de oportunidades».

[Plano B?] «Trabalhar é, seguramente, a palavra de ordem. Não falaríamos disto se tivéssemos ganho, mas deu muito trabalho o que fizemos para chegar onde chegámos».

[Ricardo Horta já falhou dois penáltis. Há alternativa?] «Treinamos três a quatro jogadores de forma a poderem estar aptos. Marca o que estiver mais confiante, mas temos uma ordem escala e neste momento o Ricardo é o primeiro na lista. Temos quatro penáltis esta época, o Ricardo marcou dois e falhou hoje e contra o Guimarães».