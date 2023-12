Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-1), frente ao Estoril em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«Regressar ao campeonato exigia de nós deixar para trás o que fizemos de bom na Champions uma exibição muito boa da parte física e também mental. Foi bom ter o apoio dos nossos adeptos, para podermos encontrar o que precisávamos para conseguir a vitória neste jogo, que era o nosso principal objetivo».

[Melhor ataque, mas permeabilidade defensiva] «Nesta altura temos mais pontos do que tínhamos à 12.ª jornada na época anterior. O que possa ser marcar mais ou sofrer mais tem importância relativa, importante, para mim, é o facto de termos mais pontos. O resto é consequência da nossa forma de jogar. O que é importante são os pontos e ao dia de hoje, 12.ª jornada, temos mais pontos».

[Golo sofrido a partir de um pontapé de baliza] «De uma forma geral podemos olhar para o jogo sendo nós eficazes. Conseguimos anular o jogo do adversário, em quase todos os momentos do jogo anulámos a construção do Estoril. O golo surge com mérito do Estoril, mas com demérito nosso, perdemos uma primeira referência numa zona alta, e depois não encurtámos nem tirámos profundidade. Esse golo, que surge em contraciclo, não desequilibrou a equipa, que manteve a forma de estar. Quatro minutos depois fizemos o empate e na segunda parte fizemos o segundo golo, que era o que queríamos. Foi o único remate enquadrado do Estoril em todo o jogo».

[Sente tranquilidade mesmo a equipa entrando a perder muitas vezes?] «Preferia não estar atrás do resultado, e os jogadores também, mas há um plano e uma missão que temos para cada jogo e a equipa acaba por ter a capacidade de manter esse plano mesmo em momentos de algum desconforto, estando em inferioridade ou em desvantagem no marcador. A equipa sabe o plano que tem, o importante é termos consistência durante os noventa minutos».