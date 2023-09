Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sporting:

[Expulsão] «São dois cartões amarelos por me ter manifestado. No primeiro por mostrar o meu desagrado pelo amarelo do Niakaté quando segundos antes temos um jogador do Sporting encostado ao árbitro e nada se passou. No segundo manifestei-me de forma exagerada, acabei por ver que não é penálti, mas não fui mal-educado, nem tratei mal ninguém».