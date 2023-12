Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, após a vitória na visita ao Casa Pia (3-1), na 15.ª jornada da Liga:

«Tivemos uma primeira parte, ainda que tenha pedido o mesmo do que pedi ao intervalo, onde houve um maior equilíbrio. As equipas estiveram mais encaixadas uma na outra e com um jogo a passar-se mais longe das áreas de uma e outra equipa.

Tentámos corrigir ao intervalo aquilo que era a velocidade que precisávamos de ter na primeira fase da circulação de bola para, a partir daí, desmontar a equipa contrária. E de forma defensiva sermos nós mais agressivos na primeira linha de pressão para condicionar o Casa Pia com critério.

Uma segunda parte onde fomos eficazes. Parece-me que é uma vitória justíssima, uma vitória onde trabalhámos imenso, procurámos esta vitória e que, com justiça, leva-nos a somar mais três pontos importantes naquilo que é a nossa caminhada.

Tem sido um ano extraordinário. Em que temos a conquista de um terceiro lugar, a presença na fase de grupos da Champions, conseguimos, desde já, a presença na final-four [da Taça da Liga]. Tivemos o recorde em termos da média de assistências. Os adeptos do Sporting de Braga têm sido uma peça importantíssima, não me canso de dizer.

Sinto que acabámos por cativar e trazer mais gente ao estádio, principalmente ao nosso.

Pessoalmente, satisfeito também por aquilo que é a minha renovação porque é a continuidade daquilo que é o projeto do meu clube.

Em relação ao Casa Pia, conheço e sei da qualidade do seu treinador e daquilo que são capazes de fazer. O Casa Pia não me surpreendeu pela sua boa organização defensiva.

Todos os que entraram acrescentaram à equipa. É extremamente importante ter jogadores que tragam energia positiva e diferente ao que o jogo pede. O [Rodrigo] Zalazar está mais marcado, pela assistência e pelo golo, mas todos os outros que foram a jogo foram importantíssimos nas missões que lhes foram atribuídas.

Aproveitámos três momentos de bola parada ofensivos, sofremos também, portanto, tivemos aqui a prova de que é um momento muito importante no jogo e onde temos de estar preparados.

[Qual é o seu desejo para 2024?] Continuar a servir bem o Sporting de Braga.»