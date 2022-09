Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Vitória de Guimarães:

[Sabor da vitória] «Sabe a vitória, mais do que falar do primeiro ou do último minuto, foi importante vencer. Fomos competentes, ganhámos com mérito uma vitória importante e que a muitos nos satisfaz. Estou satisfeito por ganhar, porque foi o nosso objetivo. Trabalhámos imenso para acabar com os três pontos. Com isso, damos continuidade ao que tem sido uma prestação muito favorável desde o início da época».

[Mais conforto vencer um dérbi] «Conforto é continuar a ganhar, ter esta ambição que foi demonstrada. Em alguns momentos sentimos que não tivemos tanta qualidade como até agora, tivemos pela frente uma equipa densa, fechada e compacta, fomos a única equipa que quis ganhar o jogo e fomos procurando. Tivemos maior domínio na segunda parte, empurrámos o adversário para trás, e no último momento do jogo conseguimos o golo. A importância de ganhar é sempre maior do que qualquer resultado desnivelado. Depois de marcar aos 20 segundos em Arouca, disse que ainda iríamos precisar dos últimos 20 segundos para marcar. Foi o que aconteceu».

[Vitória queixou-se da arbitragem] «Na minha opinião não sei se têm razão de crítica. Fomos a única equipa que procurou ganhar o jogo, a equipa que mais criou e a equipa que conseguiu materializar o seu ascendente. Fomos superiores, melhores e mais capazes».

[Reforços no final do mercado] «Foram contratados para poder dar valor a esta equipa».