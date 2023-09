O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, assumiu esta sexta-feira a vontade da equipa em encurtar a distância para os primeiros classificados da I Liga, sendo necessário, para isso, vencer o Moreirense, no duelo em atraso da 3.ª jornada da I Liga, agendado para sábado.

«O importante é olhar para o jogo de forma muito determinada para podermos vencer e encurtarmos a distância, que queremos que seja de três pontos para o primeiro lugar à quarta jornada», disse Artur Jorge na conferência de imprensa de antevisão da partida, numa altura em que o Sp. Braga, com menos um jogo realizado, tem quatro pontos, menos seis do que Boavista, FC Porto e Sporting, os três primeiros classificados, todos com dez pontos.

O adiamento deste jogo deveu-se à necessidade do Sp. Braga preparar da melhor maneira a segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, na Grécia, ante o Panathinaikos. E se esse objetivo foi conseguido, para o jogo deste sábado o técnico não vai poder contar com seis jogadores, todos nas respetivas seleções: Hornicek, Joe Mendes, Niakaté, Serdar, Ricardo Horta e Abel Ruiz. Por outro lado, e revelou Artur Jorge, Al Musrati está recuperado de lesão e convocado.

«É isso que torna esta profissão apaixonante, não há o melhor dos dois mundos. Sabíamos da importância de podermos adiar o jogo para focar totalmente a equipa no jogo decisivo para entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões e do risco que havia porque temos jogadores selecionáveis para as diversas seleções. O sucesso de uma equipa faz-se muito pelos jogadores que menos jogam e têm menos visibilidade, pela sua competitividade e dedicação. Temos muitos exemplos desses e essa competitividade interna dá este conforto», disse.

Em Moreira de Cónegos, Artur Jorge não vai estar no banco, depois da expulsão no jogo da 4.ª jornada, ante o Sporting, que ditou um jogo de castigo.

«É a primeira vez que passo por isto enquanto treinador da Liga. Não estou confortável, mas confiante e seguro de que o que fizemos durante a semana está claro nos meus jogadores e colaboradores. Teremos uma equipa que não vai fugir à matriz independentemente de o treinador estar no banco. Vamos ter um onze forte, com ambição e determinação», realçou.

O Moreirense-Sp. Braga joga-se a partir das 18 horas de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Cláudio Pereira é o árbitro de um jogo que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.