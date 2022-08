Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp, Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a três bolas em jogo da primeira jornada da Liga:

«Acho que neste momento a justiça pouco merece ser avaliada. Se olharmos para os números é justo, as equipas procuraram dar o seu melhor, tivemos duas equipas a querer jogar bom futebol e a querer ganhar. Estou muito satisfeito com a prestação dos meus jogadores, foi uma demonstração muito forte de caráter e ambição da nossa parte. Conseguimos sempre dar uma resposta muito positiva para anular a desvantagem, no final tivemos situações para passar para a frente. Para mim fica a forma como a equipa se bateu e teve atitude, conseguindo somar um ponto».

«Não estou completamente satisfeito, não interpretem assim as minhas palavras: estou satisfeito, mas quero mais, fizemos tudo par atentar ganhar e esse é o conforto. Tenho jogadores que trabalham dentro desses padrões de qualidade e competência, tivemos um ponto hoje, temos coisas a melhorar, mas fomos sempre competitivos».

[Este já é um Sp. Braga à sua imagem?] «De uma forma geral identifico-me muito com o que vi. Fomos competitivos, tivemos alguns momentos menos competentes, mas faz parte do processo de crescimento da equipa. Tivemos pela frente uma adversário de grande valia, mas queremos ter uma identidade de ambição e de querer ganhar».

[Este Braga está no lote de equipas candidatas a ganhar o campeonato?] «Não. Disse-o na antevisão. Neste momento é prematuro assumir metas. Vamos procurar jogar sempre com qualidade, visando sempre o resultado, para ganhar. Temos de fazer o nosso trabalho para ganhar os próximos jogos, o próximo em Famalicão».