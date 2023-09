Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sporting:

«Considero que fizemos o jogo todo em busca de um resultado que seria a vitória. Não estou satisfeito com o empate, no entanto aceito tendo em conta as incidências do jogo. Tivemos um momento infeliz no golo sofrido, mas estou extremamente satisfeito com o compromisso de toda a equipa e no desempenho das suas missões. Foi um jogo de grande caráter».

[Melhor na primeira parte ou na segunda?] «Há um fator que é determinante, que é o resultado. Na segunda parte tivemos de estar melhor, porque tivemos de ir atrás do resultado. Se tivermos de avaliar, diria que gostei mais da segunda, porque a equipa teve de se superar, de ser mais intensa e mais agressiva. Dentro do que pretendíamos, dizer que não gostei do resultado pode ser redutor, mas fiquei satisfeito com o desempenho dos meus jogadores. Saímos daqui com um ponto, tendo em conta o que foi o jogo temos de aceitar».