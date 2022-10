Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-1) frente ao Desportivo de Chaves:

«Vale o que vale, percebemos que não vale nada quando os três pontos vão com o adversário, mas neste momento apetece-me dizer que nem sempre temos o que merecemos. A minha equipa foi muito forte durante os noventa minutos, tivemos uma desatenção no primeiro minuto que deixou o adversário confortável, mas tivemos trinta remates, dezassete dentro da área, tivemos muitas vezes perto da baliza contrária. Faltou eficácia, que determina ganhar ou não ganhar. Foi a primeira vez que não fizemos golo e fomos penalizados com isso. Não posso apontar que quer que seja à minha equipa, que esteve sempre muito bem».

[Explicação para este ciclo de três derrotas] «É um momento que temos de assumir que não é o melhor. Mas, também me parece que passa por estarmos equilibrados. Percebo que haja curiosidade, tentativa de perceber o que acontece, mas hoje quem viu o jogo, qualquer pessoa de bom senso, não pode apontar nada. Tivemos perto do início da temporada, com uma boa performance. Faltaram golos para poder fazer a diferença e no futebol a linha para passar de um lado para o outro é curta».

[Reunião no final do jogo. O que disse aos jogadores?] «Disse que tinha orgulho no que fizeram e que não queria ver ninguém de cabeça baixa perante o empenho que tiveram. Disse que era o primeiro a estar ao lado deles, foram muito dignos no desempenho da sua missão. Como treinador fico satisfeito com a postura deles, comungo da mesma tristeza por não conseguirmos o nosso objetivo. É unidos que vamos superar este mau momento em termos de resultados».

[Iuri Medeiros] «No último treino sofreu um roque no pé e estava incapacitado para ir a jogo».