Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória frente ao Estoril por quatro bolas a uma:

«Este jogo, que teve um vencedor justo, foi decidido no detalhe: no detalhe do compromisso e da entrega e da ambição dos meus jogadores. Acabámos por ser eficazes, fizemos quatro golos, duas bolas nos ferros, e tivemos mais algumas oportunidades, creio que resume em números o controlo que tivemos durante o jogo, numa equipa que para além do compromisso se foi divertindo dentro de campo, o que traz uma energia positiva».

«O jogo teve claramente uma equipa melhor do que a outra, estivemos sempre por cima do jogo. o nosso trabalho foi bem feito para podermos hoje vencer».

[O que Pizzi trouxe ao jogo?] «Percebemos que aquele momento nos pedia, e acima de tudo a questão do André (Horta) ter amarelo, tínhamos o adversário a jogar em transição, e a qualquer momento podia sair do jogo. O Estoril muitas vezes defendeu com uma linha de seis e precisávamos de gente que fosse determinante com a sua capacidade de passe e de ligação em zonas adiantadas, como foi o Pizzi, no lance do golo e no penálti também, que aparece em zonas adiantadas. Acertámos na substituição, porque o Pizzi acabou por ser determinante».

[Joe Mendes] «Tem sido diferente para ele, e partilhou isso connosco desde cedo. Vinha de um contexto diferente, até a nível de intensidade, e temos tido o cuidado de fazer com que gradualmente esteja cada vez mais integrado. Hoje jogou numa posição diferente da sua de origem, o Borja já estava um pouco cansado, e entrou com vivacidade».