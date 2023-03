Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-0) frente ao Rio Ave:

«O termos consciência de que teríamos um jogo difícil pela frente fez com que o tornássemos o jogo mais fácil. Fez com que fossemos para uma exibição bem conseguida, com domínio total do jogo: fomos a equipa que esteve sempre por cima, tivemos ascendente claro, poderíamos e devíamos ter feito mais um golo para solidificar mais o jogo que estávamos a ter».

[Resposta que pretendia após duas derrotas] «Vimos do último jogo onde não tivemos o resultado que queríamos, mas demos uma imagem muito positiva do que é a equipa. Conseguimos ganhar de forma clara e inequívoca, não é a resposta a nada nem a ninguém, queremos ganhar jogos. Quero acreditar que devemos trabalhar diariamente para ser melhores em cada jogo. Temos de apontar já para o jogo com o Vizela, valorizar as vitórias, pensando no que temos pela frente».

[Serdar] «Está connosco há algum tempo, é um jovem jogador, precisou e adaptar-se à realidade do Sp. Braga, teve a equipa a um bom nível, o que é importante para quem se estreia; acabou por estar bem é mais uma solução dentro das que temos».