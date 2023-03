Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate sem golos frente ao FC Porto:

[Objetivo do Sp. Braga] «Podemos dizer que temos nove jogos para andar no pódio. Parece-me que o segundo, o terceiro e consequentemente o quarto lugar, estão em aberto para as nove jornadas que faltam».

«Mas, nesta altura há para mim um facto que é mais importante, poder valorizar o trabalho da minha equipa. A minha equipa foi sempre comprometida e ambiciosa, com o hábito da nossa parte de discutir o jogo até ao último minuto; tivemos uma oportunidade de jogar com o nosso adversário direto, temos 27 pontos para conquistar, é este o caminho que temos de fazer. No final olhamos à classificação».

[Título entregue?] «Tendo em conta os pontos de diferença para o segundo e terceiro, o nosso caso, será sempre muito difícil. Temos de ter micro objetivos, estamos em terceiro queremos chegar ao segundo, sendo realistas. No imediato queremos assegurar o terceiro lugar e atacar o segundo».