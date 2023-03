Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate sem golos frente ao FC Porto:

«A sensação que tenho é de insatisfação com o resultado final, gostei muito do comportamento dos jogadores, a equipa foi comprometida, creio que fizemos muito mais para levar apenas mais do que um ponto. Mas, do outro lado tivemos um Porto difícil, que cria dificuldades. Foi um jogo muito intenso, gostei do jogo, fiquei com essa sensação de desconforto, podíamos ter feito o golo no último minuto».

[Três grandes não ganharam em Braga. Significado?] «Nenhuma das três equipas ganhou cá. Em termos de época teremos de fazer as contas no final, percebendo que a época ainda está dentro dos objetivos que nos propusemos. As reais possibilidades de chegarmos ao segundo lugar continuam intactas. Temos de vencer os jogos daqui para a frente, para poder chegar ao segundo lugar, de outra forma ficamos mais próximos do quarto. Acima de tudo temos de ter competência para vencer os nossos jogos e depender de nós próprios para o terceiro lugar».

[Balneário após o final, em que os jogadores ficaram no chão ao perder o último lance] «As duas equipas acabaram o jogo no chão face à intensidade do jogo. Foi um jogo vivo, em termos ofensivos tivemos mais situações de finalização, com mais oportunidades claras, tiramos o Porto da sua zona de conforto e tivemos ao longo dos noventa minutos o que eu queria ver. Os atletas sentiram que com um pouco mais de eficácia, de sorte – e não gosto de falar em sorte – estiveram perto de chegar ao objetivo. Sentimos que ficamos perto de ganhar o jogo e de conquistar três pontos».