Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Vitória de Guimarães:

«Analiso mais o resultado do que o jogo em si. O resultado é que dita a perda ou o ganho de pontos. Perdemos aqui dois pontos quando na minha opinião fizemos um jogo bom, tivemos as melhores oportunidades. Mas, o sentimento é de injustiça face ao que trabalhámos, para o que produzimos, ao espírito de missão com que os jogadores se comprometeram, penso que mereciam mais do que um ponto».

[Golo anulado e perdida de Abel Ruiz que significado tem?] «É a diferença entre ganhar jogos e não se ganhar. Tivemos o tal golo anulado, tivemos uma bola no poste, e para me poder fixar nas oportunidades perto do fim, é a diferença quando a eficácia acontece para se poder ganhar. Podíamos estar aqui com um estado anímico bem diferente, porque criámos oportunidades. Faz toda a diferença».

[Álvaro Pacheco falou em antijogo…] «As substituições posso-as fazer, enquanto treinador, fazer no primeiro minuto como no último, é a minha decisão. Percebo estado emocional, mas não nos pode tirar a racionalidade para se falar de antijogo. Basta ver o jogo desde início para perceber o que estou a dizer».

[Tempo de compensação] «Acho que é exagerado porque acaba por ditar o resultado final do jogo com um golo ao minuto 97.30 quando deu cinco minutos de compensação. Parece-me descabido alargar o tempo de compensação quando as substituições são feitas já perto do fim».

[Peso anímico deste resultado antes de jogar com Benfica e Sporting?] «Temos um mês de janeiro muito exigente do ponto de vista competitivo. O resultado o que acarreta é hoje dormirmos mal, depois amanhã voltamos a treinar e a pensar no Benfica. Não temos muito tempo para nos vangloriar de vitórias nem chorar um empate que sabe a derrota».