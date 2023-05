Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (5-3) frente ao Santa Clara:

«Acima de tudo tivemos a resposta que queria e esperava, que era de voltar a ganhar. Fomos passando a mensagem que era importante voltar a este registo, e sabíamos que o jogo ia ter isto, uma equipa do Santa Clara despreocupada com a organização, porque procurava pontuar, mas fomos alternando bons período com períodos menos bons, ainda que com mais qualidade. Na segunda parte permitimos uma reação, em dois lances que não podemos permitir, um penálti e um lançamento. Mas, tivemos uma reação tremenda, cheia de paixão, de alma, de ambição. Tem sido a bandeira deste Braga».

[Significado do festejo do golo do Pizzi] «Significa consolidarmos a vantagem e ganhar o jogo depois de nos vermos empatados a cinco minutos dos noventa. Significa a vontade que temos em ganhar e o que temos de positivo nesta fase final da época, em ficar mais próximo do objetivo e depois a final da Taça de Portugal, em que queremos manter este registo».

[Postura ofensiva do Santa Clara surpreendeu?] «Tivemos dificuldade em controlar o jogo direto. Apesar de termos falado sobre esse momento, não fomos tão capazes de os controlar. Rapidamente o Santa Clara tentou por a bola na nossa área, preparámos o jogo sabendo que este Santa Clara não tinha nada a perder e ia dividir o jogo e até partir o jogo, se fosse necessário. Alternámos a qualidade com a menor qualidade quando fomos menos intensos, mas uma palavra de gratidão para os nossos adeptos, que quando baixámos um ajudaram-nos a reagir e a ganhar o jogo».

[Para além do segundo penálti e do lançamento sofre um primeiro penálti num pontapé de baliza. É o que tira de pior do jogo?] «Não só o facto de sofrermos três golos, o que é mau para o nosso registo e desempenho defensivo, mas pela forma como aconteceram. Não estivemos tão bem nisso, mas a positividade deste grupo permitiu ganhar, com toda a justiça. Sofremos mais do que o que queríamos, mas acabamos ter uma vitória justa, com grande empenho e muito trabalho dos meus jogadores».