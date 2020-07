As contas não estão propriamente fáceis, mas o Sp. Braga vai para a última jornada ainda a pensar no terceiro lugar, ainda que para tal tenha de vencer o campeão FC Porto e esperar que o Sporting, que está no último lugar do pódio, seja derrotado pelo rival Benfica.

«Tinha dito no primeiro dia que íamos lutar até ao fim pelo terceiro lugar e iremos cumprir: vamos para o último jogo para chegar ainda ao terceiro lugar. Temos de fazer a nossa parte, vencer o Fc Porto e esperar uma derrota do Sporting», afirmou o técnico em conferência de imprensa.

Embora o FC Porto já tenha festejado o título, e depois tenha ainda a final da Taça de Portugal, Artur Jorge não se fia em poupanças no adversário.

«O FC Porto vai apresentar-se forte, pois é uma equipa e um plantel forte. Tivemos a preocupação de preparar este jogo sem pensar em quem vai jogar, mas no coletivo do FC Porto. Seria complicado, errado, pensar em jogador A, B ou C, pois não sabemos quais as ideias do outro lado. Sabemos o que temos de fazer para contrariar a equipa do FC Porto», acrescentou.