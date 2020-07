Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo frente ao FC Porto (2-1), que garante o terceiro lugar aos minhotos:

[Santos da casa fazem milagres] «Não me considero santo nenhum, mas fizemos história. Sinto-me muito honrado pelo que conseguimos, tivemos a coragem e a capacidade por lutar por este lugar até ao fim e fomos premiados no final com este lugar histórico, em que vamos lá colocar o nosso nome, satisfeitos pela forma como o conseguimos».

[O que mudou da primeira para a segunda parte, resultado na Luz?] «Não teve nada a ver, disse-o na antevisão, tínhamos o foco de olhar para nós próprios. Soube o resultado que estava a acontecer quando ouvi os gritos nos camarotes no segundo golo. Tivemos uma primeira parte menos conseguida, tentámos corrigir aspetos táticos, mas sobretudo apelar mais a que fossemos nós próprios. Fomos para uma segunda parte bem melhor em termos do que queríamos e fomos bem melhores».

[Amorim foi para um clube que ficou atrás na classificação] «Não vejo como um duelo. Sou amigo de todos os treinadores que passaram cá antes de mim, do Ruben porque trabalhamos em cima da formação, e tenho respeito por eles. Fomos sempre muito sérios e acreditámos até ao fim. Em 15 pontos fizemos dez, recuperámos cinco pontos para poder estar aqui a festejar e a falar de um Braga no pódio, a somar à Taça da Liga e ao que fizemos na Liga Europa, acrescentando agora este terceiro lugar».

[Futuro] «Não sei. Ainda não tive a conversa que sei que vou ter com o presidente. Uma coisa tenho a certeza que mudou, para mim pessoalmente, o facto de estar neste patamar e ter mostrado competência, mas também terá mudado a opinião das pessoas. Sem arrogância. Foi um trabalho bem conseguido, tenho de ficar satisfeito juntamente com os meus colaboradores».