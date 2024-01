Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Desportivo de Chaves:

«Há jogos que se desenvolvem neste contexto. Sabíamos a dificuldade que íamos ter no jogo, tivemos uma abordagem séria e competitiva; nos últimos quinze minutos da primeira parte fomos previsíveis e lentos. Mas, a segunda parte foi de sentido único, tivemos todo o jogo à procura do nosso único objetivo: ganhar. Não foi possível, perdemos dois pontos, dado o empenho dos jogadores deixa-me satisfeito, mas partilho do sentimento deles, de insatisfação pelo empate».

[O que faltou?] «Faltou eficácia. Tivemos oportunidades claras. Isto é o jogo, temos de saber lidar com estes momentos, com aquilo que hoje aconteceu. Tivemos que lutar contra o adversário, contra o tempo, penso que demos um passo atrás no que é a valorização do futebol, com pouco tempo útil de jogo. Não serve de desculpa para nada, a responsabilidade é nossa. Ou minha se quiserem. Tivemos demasiadas paragens, consentidas, para o que é um espetáculo que queremos que seja rico».

[Pouco tempo de descanso pode ter tido interferência?] «Não creio que se notasse o tempo, a equipa esteve bem. A segunda parte foi passada no meio campo contrário, fisicamente não tenho nada que justificar. Não creio que possa ter sido considerável para o resultado. Tivemos várias ausências, mas foi com estes tivemos a abordagem ao jogo, um bom desempenho, em que não tivemos o resultado que queríamos».