Artur Jorge afirma que o Sporting, o Benfica e o FC Porto têm de servir de exemplo ao Sp. Braga. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Desp. Chaves, o treinador dos guerreiros disse que os três grandes não podem ser um desconforto para os minhotos.

«É uma verdade, temos visto as três primeiras equipas a ganhar os seus jogos com muita qualidade, jogos bem conseguidos e com goleadas, mas isso tem que servir de exemplo para nós, temos de olhar para o que é bem feito para tentarmos fazê-lo nós também, ganhando os nossos jogos com qualidade. Não pode criar desconforto. Devemos pegar nesses bons exemplos e tentar replicá-los.»

Artur Jorge admitiu que os últimos dias têm sido de festa para o Sp. Braga, mas que a sua equipa agora tem de estar concentrada em fazer melhor do que na primeira volta da Liga.

«Os últimos tempos foram de festa, mas temos muito para fazer ainda, disse-lhes isso hoje no treino. Estamos a meio da temporada, um título ganho, mas queremos estar concentrados no que queremos fazer, que é melhor que na primeira volta.»

Artur Jorge garantiu que Abel Ruiz «é para ficar» e abordou ainda a contratação de Ndour por empréstimo.

«Veio na altura certa para alargar opções. Esperamos que possa vir com o desejo de se afirmar, porque é um jogador com qualidade, falta-lhe tempo de jogo, vem à procura de tempo de jogo que o terá se trabalhar para isso.»