Artur Jorge está a caminho de França, onde se vai reunir com John Textor, antes de assinar pelo Botafogo.

O ainda técnico do Sp. Braga deverá assistir ao jogo entre o Lyon e o Valenciennes, esta terça-feira à noite, a contar para as meias finais da Taça de França, junto do empresário norte-americano, que além da equipa gaulesa é dono do Botafogo.

O treinador português partiu, esta manhã, do aeroporto do Porto, com os seus adjuntos, e vai reunir-se com Textor para conhecer o projeto do grupo Eagle Football, que controla vários clubes, bem como discutir os últimos detalhes do acordo, de modo a assinar com a equipa brasileira.

Artur Jorge irá depois viajar para o Rio de Janeiro e está previsto que assista ao primeiro jogo do Botafogo na Taça Libertadores, na quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, frente aos colombianos do Junior Barranquilla.