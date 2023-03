Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 4-0 frente ao Vizela:

«Grande mérito dos jogadores na vitória, pela forma séria e honesta que, desde o primeiro minuto, procuraram controlar o jogo e ganhar. Na primeira parte, apesar de dominar, tivemos momentos de lentidão que não me agradaram muito. Fomos passivos em alguns momentos e sem grande capacidade para finalizar o que criámos. Ao intervalo retificamos, já em vantagem, a segunda metade foi diferente naquilo que foi a objetividade no ataque à baliza contrária. Vitória justa, num campo difícil.

[onde notou mais a lentidão da equipa no primeiro tempo] Era mais no último terço que notei disso. Estivemos muitas vezes longe das zonas de finalização. Com domínio, com bola, conseguimos chegar à área contrária, mas faltou objetividade para chegar à baliza e ferir o adversário.

[entrada de Álvaro Djaló] Pensei com o Álvaro dar mais velocidade e mesmo antes do golo já estávamos a pensar nisso. Mas eu não disse que os jogadores não estavam a cumprir. Poderíamos era ser mais agressivos ofensivamente para chegar ao golo. Sentimos necessidade de acrescentar mais velocidade e agressividade ofensiva.

[lance em que o jogo esteve parado] Aquilo que foi dito, foi que não tiveram perceção do segundo momento em que havia fora de jogo e tudo o que aconteceu depois não deveria ter existido.

[passo importante para atacar o 2.º lugar] Demos um passo importante para aquilo que é o nosso percurso. Queríamos ganhar para poder consolidar a nossa posição. Temos um confronto na próxima semana, mas aquilo que teremos de pensar é a forma como meritoriamente ganhamos aqui. Durante a semana vamos pensar no FC Porto e de que forma podemos pensar em ganhar alguma coisa».