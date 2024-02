Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Moreirense:

«Muito satisfeito com o resultado e com o desempenho. Vitória tão difícil quanto justa. Era importante conquistar os três pontos para podermos voltar a ganhar em casa. Eu tenho dito que aquilo que é a nossa importância é a questão de ganhar jogos. Hoje tivemos um jogo difícil, com algum sofrimento à mistura, mas não está em causa a nossa vitória. Nos primeiros 25 minutos não permitimos que o adversário passasse o meio-campo e isso foi importante para o resultado.

Estou satisfeito porque, com sofrimento à mistura, permitimos uma oportunidade ao adversário, uma oportunidade, e, quando assim é, é um sofrimento controlado. As vitórias são importantes em todos os momentos, independentemente de jogarmos para semana em Alvalade.

[Os acreditam que é possível chegar ao top 3 é possível?] Não tenho dúvidas nenhumas e hoje a entrada em campo demonstrou isso. Tivemos a condição física, tivemos a alma para acreditar no jogo como se fosse uma final e tivemos cabeça para podermos ser intensos, controlar a ansiedade e ter um jogo equilibrado emocionalmente. Estou bastante satisfeito com isso por que a mensagem passou para os jogadores.

[Não foi saudar os adeptos no final porquê?] Precisava de ir para o balneário. É um momento de agregar e hoje foi bom perceber que quando a equipa precisou os adeptos corresponderam. Quase todos foram importantes para puxar pela equipa no momento que ela precisava.

[Posição em campo de Zalazar] Ele tem essa característica de poder ser um segundo médio mais defensivo ou de jogar à frente dos dois médios. Tem a capacidade de ser um jogador que ganha muitos metros com bola, tem qualidade de passe, estando mais próximos da baliza tem uma boa definição e preenche muitos espaços e tem uma disponibilidade física para toda aquela zona central».