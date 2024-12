Após um novo mau resultado do Sporting de Braga, os adeptos do clube não esconderam a indignação no final do desaire diante do Casa Pia, em duelo da 16.ª jornada da Liga portuguesa (2-1).

Alguns abandonaram o jogo antes do final, outros assobiaram mal soou o apito final e outros exibiram lenços brancos, como forma de mostrar insatisfação com o momento do clube. O Braga não ganha em casa, para a Liga, há quatro jogos.