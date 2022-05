O regresso do público aos estádios no campeonato português, depois da proibição da entrada devido à pandemia da covid-19, foi progressivo e só a partir da oitava jornada foi possível ter a lotação total. Ainda assim, durante o período de estado de calamidade, alguns clubes optaram por reduzir a lotação a 5 mil lugares, de forma a evitar que os adeptos necessitassem de realizar um teste à covid-19. A estas restrições, acrescenta-se também a questão do cartão do adepto, que afastou algumas pessoas dos estádios, mas, entretanto, foi revogada.

Posto isto, é natural que as melhores casas nos estádios portugueses se tenham registado na reta final da temporada. O Maisfutebol fez um levantamento do top-20 das assistências nas 33 de 34 jornadas já disputadas até aqui, excluindo os jogos em que participaram FC Porto, Benfica e Sporting.

Pelos dados recolhidos, verifica-se que Sporting de Braga e Vitória de Guimarães são os clubes que mais gente levam ao estádio, quando retirados da equação os «três grandes». Os bracarenses levaram 16. 237 pessoas à Pedreira neste domingo, o que representa a melhor casa da temporada, logo atrás da receção ao FC Porto (17.665), mas que não entra nestas contas.

Nota ainda para o Boavista e o Gil Vicente, que nesta jornada conseguiram mesmo a melhor assistência da época. Os axadrezados receberam o V. Guimarães e empataram a uma bola, enquanto os galos, também na despedida do seu público, derrotaram o Tondela (3-0) e confirmaram o apuramento para as competições europeias.

Veja na galeria associada o top-20 das assistências da época nos jogos em que FC Porto, Benfica e Sporting não estiveram envolvidos.