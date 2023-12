Banza, avançado do Sp. Braga, foi convocado por Sébastien Desabre para representar a República Democrática do Congo na Taça das Nações Africanas, que se vai realizar entre janeiro e fevereiro, na Costa do Marfim.

O jogador dos guerreiros deve assim falhar os jogos com o Benfica, da Taça de Portugal, com o FC Porto, na Liga e com o Sporting, da Taça da Liga.

De recordar que a RD Congo vai defrontar Zâmbia, Marrocos e Tanzânia na fase de grupos da CAN.