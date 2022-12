A Câmara Municipal de Braga explica, em comunicado divulgado nesta terça-feira, que pretendia a alteração da data do jogo entre Sp. Braga e Benfica, da Liga de futebol, uma vez que a 30 de dezembro realiza-se também a Corrida de São Silvestre da cidade minhota.

«Considera o Município de Braga que a realização dos dois eventos desportivos em simultâneo é passível de provocar diversos constrangimentos ao nível da mobilidade na Cidade e é prejudicial para os mesmos, dando origem a uma lógica concorrencial que obriga os cidadãos a optar por um dos eventos e privar-se de participar no outro. O SC Braga manifestou concordância com a pretensão do Município e mostrou total disponibilidade para a alteração da data do jogo para o dia anterior, o que não se revelou possível de realizar por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional», refere a autarquia.

O comunicado esclarece ainda que a prova de atletismo foi agendada há um ano, e que no passado mês de novembro, assim que tomou conhecimento da data prevista para o jogo de futebol, encetou contactos para alteração da data do mesmo.

«O Município de Braga lamenta os constrangimentos que esta situação irá provocar a todos aos participantes na corrida e aos espectadores de ambos os eventos», conclui o comunicado.