Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) sobre o Moreirense. O técnico considera que a equipa dominou na maior parte do tempo, mas podia ter gerido melhor o final.

Análise ao jogo

«Quando estás a jogar fora de casa, contra uma boa equipa, em que o resultado está justo depois de não conseguires matar o jogo, pode acontecer numa ocasião, numa bola parada, um golo, há essa sensação. Mas, conseguimos que isso não acontecesse e na maioria do tempo tivemos o controlo. Há dias que se resolve rápido, outros em que não. Gostei da segunda parte porque a equipa nunca deixou de atacar e de procurar o segundo golo. Devíamos ter tido mais organização no controlo na fase final, permitir menos lances».

Controlo do jogo

«A equipa conseguiu controlar o jogo a maior parte do tempo, tendo a bola, excetuando os últimos minutos. Quando jogas fora de casa com o resultado justo, uma transição, uma bola parada, há a sensação de que o rival está próximo de empatar. Devíamos ter tido um pouco mais de calma, com o controlo do jogo. Mas, em geral, a equipa comportou-se bem defensivamente e ofensivamente. Há sempre aspetos a melhorar e que, hoje, podíamos ter feito melhor. Há que recuperar a equipa, para enfrentar o próximo duelo com confiança».

Regresso de El Ouazzani

«É mais uma boa opção, levava muitos meses sem competir. Optamos por colocá-lo em campo para nos ajudar. Estamos contentes por o ter de volta, é mais um a somar para nos ajudar».