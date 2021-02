Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao FC Porto no jogo inaugural da segunda volta da Liga:

«Já a semana passada conseguimos reverter o resultado e a equipa nunca perdeu a integridade, nunca se desmembrou nem deixou de acreditar. O FC Porto estava confortável, mas a partir da expulsão tomámos conta do jogo. Podíamos ter marcado mais cedo, ficámos completamente abertos, criámos muitas dificuldades para o FC Porto defender. Nunca tivemos tendência para fazer chuveirinho, fomos sempre à volta e conseguimos o empate. Tenho de destacar a capacidade da equipa, terminar o jogo assim com uma segunda parte destas a jogar de três em três dias fico extasiado».

[Empate com sabor a vitória?] «Não revi o jogo nem o resumo sequer, e, na emoção do jogo, até nos passa uma ou outra situação. O jogo foi muito equilibrado, na segunda parte entrámos bem e o segundo golo sofrido foi um golpe muito duro para quem quer reverter o resultado. Foi o que o jogo determinou, não vou dizer se é um ponto ganho ou perdido, foi o que o jogo determinou e temos de aceitar».

[O que faltou para conquistar os três pontos?] «Defrontámos uma grande equipa, que levou o jogo muito a sério. Sentimos dificuldade em impor o nosso jogo e isso é mérito do FC Porto. Nunca saímos do jogo, nunca perdemos a integridade da equipa. Faltou, se calhar, mais eficácia nas nossas oportunidades, nomeadamente ainda na primeira parte».