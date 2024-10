Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-0) frente ao Farense:

«Uma vitória inteiramente justa, uma exibição segura frente a um adversário organizado defensivamente. Agradeço a tranquilidade que a massa associativa deu à equipa, frente a um adversário com muita gente na área, por vezes com uma linha de seis. A nossa ação passou muito por jogar no pé e fazer desmarcações de rutura na última linha. Não é fácil criar oportunidades frente a uma equipa que joga assim, mas ao intervalo estávamos a ganhar de uma forma justa. Jogámos com um adversário que, mesmo a perder, jogava com as linhas recuadas, espreitando eventualmente fazer um golo num contra-ataque, ou de bola parada. Conseguimos chegar ao 2-0, tivemos mais oportunidades, é uma vitória perfeitamente justa».

«A equipa está a progredir, a jogar melhor e a ganhar consistência. Com o Bodo fizemos um bom jogo, se em vez de sofrer tivéssemos marcado, as análises seriam diferentes. Analisando com alguma frieza, depois da paragem disse que a equipa ia subir de rendimento, e está. Tem acontecido coisas que acontecem no futebol, mas normalmente não todos à mesma equipa».

[Alteração no ataque, ao jogar sem ponta de lança] «Primeiro: o Roberto não estava disponível. Segundo: precisávamos de alguém que pudesse acrescentar caso fosse necessário; ao ritmo que jogamos o El Ouazzani não aguentaria o jogo todo e, caso fosse necessário, seria melhor entrar; eventualmente, se jogasse de início, até podíamos ter de o tirar, por questões físicas. Terceiro: o Bruma tem formação de ponta de lança, já falei com ele sobre isso há umas semanas, foi o que optámos que seria o melhor. Na segunda parte lançámos o nosso planto mais incisivo, com a entrada do Gabri».

[Ricardo Horta num momento menos bom?] «Já respondia durante a semana, é o jogador que mais corre na nossa equipa, que mais abnegação e mais entrega tem. A confiança vai aparecer e vai começar a marcar golos, é um jogador que contamos sempre, dá tudo, corre e trabalha, obviamente que pode ir para o banco, mas estará sempre mais próximo de jogar».