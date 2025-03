Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Arouca, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

«A chave foi termos entrado muito bem no jogo, com uma primeira parte muito boa em que conseguimos dois golos. Justiça nessa altura. Na segunda parte a intenção foi, não defender o resultado, mas tentar o 3-0, que poderia dar outro conforto. Depois perdemos alguma capacidade de pressão na frente, o Arouca joga bem, empatou em Guimarães e em Alvalade, não permitimos grandes oportunidades, creio que há uma excelente defesa do Hornicek, mas não muito mais do que isso. Em contra-ataque podíamos ter tido melhor definição. Pela primeira parte e pelos quinze minutos da segunda parte a nossa equipa foi melhor e é uma justa vencedora»

[Quebra final a que se deveu?] «Até ao 2-1 não acontece nada. Depois há o golo, o 2-1, é complicado para uma equipa que quer ganhar. A equipa não se quer esticar em demasia para não sofrer golo. Temos passado por esta situação várias vezes, ninguém mandou a equipa para trás. A equipa segurou o triunfo».

[Horta, Gabri Martinez e Zalazar Dão mobilidade ao ataque?] «Dá mobilidade ao ataque e dá variabilidade; os jogadores têm capacidade para jogar nas três posições da frente, os jogadores estão a evoluir e a integrar-se cada vez melhor. Andámos muitos jogos com o Roger, Gharbi e o Fran Navarro na frente e isto não é tirar três e pôr três. Esperamos agora recuperar mais jogadores, porque esta semana acabou o Ramadão e a partir de amanhã vão passar a fazer as refeições normais. Hoje, foi muito difícil para o El Ouazzani. Os jogadores vão subir de rendimento e espero ter mais três reforços [Niakaté, Gharbi e E Ouazzani] para Alvalade».

[Acabou o jogo a meter gente para a frente quando estava a defender o resultado. Sinal para a equipa?] «Não vou mandar nenhuma indireta ao Bruno Lage. Gosto muito dele. Ontem o Bruno no final da conferência disse que gosta de ter dois avançados no banco. Eu também gosto».

[Fran Navarro] «Havia dúvidas se seria mais complicado, no tendão d’Aquiles e seria perdido o final da época. Creio que não. Não tem a gravidade que pensávamos que eventualmente poderia ter, o que é bom. A partir de amanhã vamos ver a evolução dela para regressar o mais rápido possível».