Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (4-1) frente ao AVS:

«Há dias que se acerta. Durante a semana preparámos a equipa para duas formas de jogar do Aves, antecipámos que podiam jogar com uma linha de cinco, e preparámos-nos para as duas situações. Daí a nossa boa entrada em jogo. Fomos pressionantes, entrámos muito bem com bons movimentos pressionantes, na nossa forma de pressionar o Patrão ganha a bola e conseguimos fazer o golo. Continuámos a pressionar, estivemos sempre focados, ganhámos muitas bolas e saíamos muitas vezes para ataque. Conseguimos chegar ao 2-0 e ao 3-0, e infelizmente sofremos o golo numa desatenção nossa. Na segunda parte, às vezes acerta-se, antecipámos que podíamos alterar. Ajustámos à equipa do Aves, não concedemos oportunidades e sabíamos que podíamos marcar em transição. Tivemos oportunidades para marcar duas ou três vezes e conseguimos uma boa vitória que me parece inteiramente justa».

[Tem dito que há muito trabalho a fazer. Mas, este é o melhor Braga?] «Sim. Depois de janeiro, com a reformulação do plantel, emendámos e essa fase foi difícil. Fomos evoluindo como equipa, com os resultados, não estávamos preparados para aquela densidade de jogos. Fomos aguentando bem, nas competições europeias, na Taça, a partir de janeiro, a jogar apenas uma vez por semana a equipa começou a identificar o que queríamos, os jogadores que chegaram no início da época começaram a conhecer o futebol português, foram emendando os erros, e as coisas foram evoluindo».

[Afonso Patrão o que dá diferente?] «São jogadores diferentes Não me espantou o facto de o Amine ter entrado e ter feito golo. Estava a sentir a pressão de ter de fazer golo. O Patrão jogou porque mereceu jogar, é um avançado que tem muitos atributos, joga muito bem em apoio, sabe jogar em rotura e faz desmarcações inteligentes. É um miúdo, está em evolução, vai ter de fazer o seu caminho, como todos, para se impor na nossa equipa».