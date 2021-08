Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (2-3) frente ao Moreirense:

«O ano passado o Moreirense perdeu três jogos em casa, um deles foi connosco. Este é um campo difícil, com um adversário com competência. Entrámos bem, o jogo foi equilibrado, penso que com maior agressão da nossa parte à área adversária, no bom sentido. Chegámos ao intervalo a vencer justamente. Depois baixámos linhas, é verdade, o Moreirense cresceu e aconteceu o que acontece em qualquer parte do mundo. Uma equipa a jogar em casa, cresce e chega ao 2-1. Para mim esse é o momento do jogo, nasce de uma falta desnecessária. Quem está a perder quer reverter o resultado, quer crescer, enquanto que quem está a ganhar não quer morrer. Acho que aí, o 2-2 até era justo, mas tivemos alma, tivemos coração, e tivemos adeptos a puxar por nós. Vitória que acho justa, num jogo difícil, se ficasse empatado estaria a dar os parabéns às duas equipas»

«Desde o ano passado que tenho dito que queremos abordar todos os jogos para o vencer. Foi o que fizemos, a vitória da forma que acontece dá uma força muito grande à equipa, já para o próximo jogo, um dérbi, dá uma força grande para esse jogo. É uma lição, os jogos só terminam no último segundo. Conto com o Iuri, o grupo tem muita gente nova e está num processo de evolução. Fiquei satisfeito no Marítimo, muito satisfeito com o Sporting e hoje demos um passo em frente como equipa num processo de evolução com jogadores novos que tem tendência a melhorar».

[O que faltou para gerir a vantagem?] «Faltou não ter sofrido golos, não ter feito aquela falta do penálti. É um lance predominante, tínhamos o jogo controlado, tínhamos metido jogadores frescos na frente. No nosso entendimento fizemos o que tínhamos a fazer, e saímos com uma vitória, com a nossa crença e com enorme coração».