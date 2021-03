Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após igualdade a dois frente ao Famalicão:

«Este jogo ia ser difícil para qualquer equipa do mundo. Houve mudança de treinador, que desperta sempre os jogadores que não jogam, num clube e numa equipa que tem muitos bons jogadores e que está numa posição que não é desta equipa. Entrámos razoavelmente bem no jogo, o Famalicão acaba por fazer o 1-0 num lance de bola parada e depois tivemos a capacidade para reagir e de virar o resultado.

Na segunda parte, queríamos fazer o terceiro golo para quase acabar o jogo, mas a verdade é que o Famalicão reagiu muito bem e fez uma boa segunda parte. A nossa equipa perdeu a capacidade de pressão à frente e estivemos demasiado tempo a defender o resultado, mas temos de dar mérito ao Famalicão.

[era fundamental chegar ao jogo com o Benfica no 2.º lugar?] Não vou responder a essa questão porque para nós era importante ganhar hoje e não o de amanhã. Fizemos tudo e tentámos vencer o jogo de hoje. Não estamos a olhar para a classificação nem estamos preocupados com o jogo seguinte.

[Sp. Braga desgastado na segunda parte] Falta saber aqui onde está o ponto de interceção entre o desgaste e o mérito do adversário que fez pela vida. Meteu jogadores frescos na frente e falta saber se foi maior a capacidade do adversário o demérito nosso, para mim foi mérito do Famalicão.

[sai desiludido com este resultado?] Não saio desiludido, sabia que ia ser um jogo difícil. Como posso estar desiludido se em nove jogos tenho sete vitória e dois empates? Estou extremamente satisfeito com aquilo que a minha equipa está a fazer nas diferentes frentes. Gostaríamos de ter três pontos, mas não foi possível.

[Abel Ruiz nos sub-21 de Espanha] Ficamos satisfeitos com a convocatória. É um dos jovens que temos na equipa, fez há pouco 21 anos. O Abel tem aproveitado as oportunidades e estamos satisfeitos que tenha voltado à seleção».