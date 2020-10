Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Nacional:

«Defrontámos uma equipa que Nacional que não tinha perdida até hoje, uma equipa difícil, que se apanhar alguém distraído vai tirar pontos. Nós preparámos bem o jogo, os nossos jogadores foram inexcedíveis e fizemos a melhor exibição té hoje. Temos vindo a subir, na minha opinião fomos muito consistentes, reagimos bem à perda, podíamos, se calhar, chegar ao intervalo com o 3-0, porque merecíamos. A tónica foi a mesma na segunda parte, com oportunidades muito boas, o adversário acaba por fazer um golo de forma fortuita, não me pareceu o facto mais relevante, para mim o mais relevante é a equipa não entrar em pânico perante o jogo sofrido. Parece que sentimos dificuldades no resultado, mas não foi assim, acho que fizemos uma exibição muito boa e justificava-se um desnível maior no resultado».

[Fransérgio sem a braçadeira de capitão] «O Braga tem um núcleo de capitães composto por cinco elementos, pelo Fonte, Fransérgio. Esgaio, Matheus e Paulinho. Usar a braçadeira no jogo é uma situação minha, se calhar até num sentido motivacional».

[Frustração pelo resultado não corresponder à exibição?] «Tive aqui depois do jogo com o Santa Clara, com duas bolas no poste e várias oportunidades. A diferença que há é no resultado, inclusive no Dragão tivemos essa tónica, o que é bom. Vejo vários jogos e terminam-se jogos com três oportunidades de golo com o resultado 2-1. Os highlights dos jogos do Braga contemplam muitas situações».

[Adeptos na Liga Europa] «A excitação é crescente. O Sp. Braga tem uma massa adepta muito forte e participativa, os clubes que têm estas massas têm perdido pontos, porque os adeptos dão um aporte, se calhar, de 20 por cento às equipas. Estamos muito satisfeitos que chegue o jogo, porque queremos jogá-lo e sentir o apoio dos adeptos».