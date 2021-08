Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate sem golos (0-0) na receção ao V. Guimarães:

«Queríamos muito vencer para dedicar aos adeptos, que tiveram uma vibração muito grande, penso que a equipa correspondeu a essa vontade de vencer. Na primeira parte o Vitória de Guimarães tem duas oportunidades e nós temos três ou quatro. A segunda parte foi completamente avassaladora, um crescendo da nossa equipa a empurrar o V. Guimarães para baixo. Tivemos arte para criar várias oportunidades, temos uma bola na barra, outra no poste, o guarda-redes fez quatro ou cinco defesas. Fizemos, na minha opinião, a melhor exibição da época. Acreditamos muito no futuro, sabendo que a equipa vai dar muitas alegrias no futuro.

[O Braga perdeu dois pontos e o Vitória ganhou um?] «Na minha visão a minha equipa mereceu ganhar amplamente o jogo. Foi melhor equipa, teve mais oportunidades, frente a uma boa equipa. Tivemos um volume significativo que, no mínimo, justificava um golo ou dois».

[Mercado: vai pedir a António Salvador para desligar o telemóvel?] «Não. Pode estar com o telefone ligado, estou preparado. Nunca me lamentei de nada, já aconteceu tanta coisa. Com os jogadores que tiver à minha disposição vamos à luta, a fazer o que fiz hoje, a fazer para vencer o jogo. Com o jogador A, B ou C será o Sp. Braga que entrará em campo».

[Tentar encurtar o fecho da janela de mercado] «Já disse publicamente que, na minha opinião, o mercado devia fechar 48horas antes do primeiro jogo oficial. No Braga não foi nada fácil, como deu para perceber, tinha dois ou três jogadores com a cabeça a andar à roda, que acabaram por sair. Por outro lado, gostava de responder se fosse às reuniões da UEFA, mas nunca fui a nenhuma não posso responder; quando lá for dou essa resposta».

[Paragem será benéfica] «Só saberemos se vencermos em Paços de Ferreira. Estamos a tentar agendar um bom jogo de preparação, precisamente para não parar e para dar continuidade ao que estamos a fazer. Alguns jogadores poderão recuperar, o Sequeira está a uma pontinha de regressar, o Castro vamos ver se já joga ou não em Paços de Ferreira».