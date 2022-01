Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a duas bolas frente ao Famalicão:

«Foi um jogo bravo. Fico muito orgulhoso dos jogadores, da equipa. Recordo que jogámos 75 minutos onze contra dez num jogo que fica marcado pela expulsão. Até lá estávamos muito melhor, sentíamos que estávamos claramente por cima e tudo fazia crer que iríamos obter uma boa vitória. Mas, por vezes, as circunstâncias mudam o rumo das coisas. Tivemos de saber defender sem bola e com bola tentámos fazer o nosso jogo. Sem bola juntámos muito bem a equipa, o golo é um grande golo mas acaba por ser fortuito. Conseguimos chegar várias vezes com perigo à baliza adversária. Disfarçámos a saída a três com o Matheus e a inferioridade numérica não se fez sentir. Na segunda parte tínhamos o controlo do jogo, o Famalicão teve o domínio. Somos uma equipa que normalmente tem mais bola, tivemos de jogar de forma diferente. Ao arriscar para tentar ganhar sofremos o segundo golo a frio. A partir daí, as alterações começaram a surtir efeito, fomos bravos e fomos à procura do resultado. Fizemos o 2-2 e podíamos ter feito o 3-2 em duas situações. Fizemos o que tínhamos a fazer em função das circunstâncias, em função na anormalidade da expulsão».

[Lance da expulsão] «Na generalidade é preciso mais cuidado em tirar um jogador do campo. Este espetáculo é visto por muita gente, temos obviamente de proteger os jogadores em primeiro lugar, mas temos também de proteger o espetáculo. É preciso ter algum cuidado, o jogo não fica tão atrativo e brilhantismo ao jogo. Não comento este caso em particular, há lances que sim, são para vermelho, outros nem tanto, mas não me refiro a este lance em particular, até porque ainda não vi as imagens. É preciso ter mais cuidado em tirar um jogador do campo».