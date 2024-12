Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-2) frente ao Casa Pia:

«Antes de mais agradecer a presença dos adeptos e o apoio que deram. Não foi por aí. A equipa te sido consistente fora, em casa tem tido uma inconstância muito grande. Tentámos criar um ambiente para que a equipa tivesse confianças, mas na prática houve muita desconfiança a dificuldade a desmontar o adversário. Fomos uma equipa demasiado desgarrada. O Casa Pia na segunda parte consegue chegar à vitória com o 1-2 e tenho de dizer que é uma vitória justa. O meu trabalho é tentar descortinar tentativas, podia ser o ambiente no estádio pela pressão dos adeptos, fica desmontado hoje, tivemos um grande ambiente. Para mim é estranho. É o meu trabalho perceber as razões desta irregularidade. Não podemos fazer um campeonato destes, quase brilhante fora e sofrível em casa».

[Troca de centrais após o segundo golo sofrido] «O Bambu não tem grande ritmo competitivo e já tinha amarelo. Sentimos que estava desgastado, a probabilidade de lavar o segundo amarelo era grande e jogámos com isso».

[Contestação no final] «Em função do comportamento da equipa, coletivamente e indevidamente, as manifestações no final são plenamente justificadas. Não estávamos à espera de aplausos com uma exibição destas. Quanto às razões para isso, vamos anulando as razões, uma delas é a tranquilidade, que fica anulada hoje».

[Como encontrou a equipa ao intervalo, após um golo que podia ser moralizar em cima do descanso? Como está a equipa?] «É um enigma. Ganhámos na semana passada no Santa Clara, a equipa respirou confiança durante a semana. No aquecimento temos uma medida e estava tudo a top. A equipa esteve concentrada, ao intervalo senti vontade de reverter as coisas. Mas, a equipa não conseguiu reagir, não está minimamente ao nível do que pode fazer».