Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-1) frente ao Gil Vicente:

«Parabéns ao Gil Vicente pela vitória, uma palavra aos meus jogadores que foram bravos, com uma intensidade alta, o que que não é fácil dada a sequência de jogos. Chego ao final do jogo com a sensação que íamos ficar tristes com o empate, dadas as oportunidades de golo que tivemos, no mínimo seis oportunidades claras. Ironia do destino, entra um jogador para segurar o resultado e acaba por fazer o golo que dá o triunfo ao Gil. Saímos fortemente penalizados. Analisando o jogo, o sinal mais no jogo e as oportunidades, recolho muitas coisas positivas neste jogo. O mais negativo é o resultado, que é o que conta».

[Luta pelo quarto lugar ou Liga Europa?] «Foi visível, o jogo da Liga Europa foi de uma intensidade altíssima na quinta-feira. Passados três dias nem parecia que o jogo foi na quinta-feira. Tivemos duas oportunidades claríssimas logos nos primeiros doze minutos. Estivemos sempre muito vivos, no fundo o que pretendemos é chegar a quinta-feira com capacidade e intensidade alta, vamos ser expostos a muitas dificuldades. É a nossa vida, procurar ir o mais longe possível nas competições em que estamos».

[Substituição do Buta pelo Fabiano] «O Buta saiu com limitações físicas».