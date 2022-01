Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-1) frente ao Marítimo:

«Antes de analisar o jogo, sobre a expulsão, queria dizer apenas e só que disse ao Sr. árbitro para dividir mais o jogo. Nada mais. Desafio o quarto árbitro, o senhor árbitro ou qualquer testemunha, um leitor de linguagem gestual ou de ler os lábios a dizer que eu disse algo mais do que isso. Foi só o que eu disse, e assim se tira um treinador do relvado. Na minha opinião nem amarelo devia ter levado».

«O jogo é fácil de contar: uma equipa que se fecha muito, outra equipa com paciência para ir à esquerda e à direita, contabilizamos oito boas oportunidades de golo e numa das poucas vezes que o Marítimo vai à nossa baliza faz um golo. Isto só acontece no futebol, em mais nenhum desporto isto acontece. Queríamos ter velocidade, mas não é fácil com o Marítimo muito atrás em trinta metros. Tivemos paciência, criámos oportunidades, mas temos de marcar. Um golo mudaria tudo, mas não conseguimos. Já não estávamos satisfeitos com o empate e acabámos por sofrer um golo».

[Dores de crescimento pela aposta nos jovens?] «Estamos a apostar em jovens jogadores e encaramos isso com um fator positivo, não vamos usar os jovens para desculpar os maus resultados. É o Sp. Braga, tem de ganhar os jogos com jogadores de 16 ou 17 anos , ou com jogadores de 37 anos. Estamos esperançados que vamos melhorar e vamos ganhar muitos jogos. Tínhamos obrigação de ganhar, mas quando tivermos os jogadores todos a top vamos apresentar um onze cada vez mais competitivo para terminar bem a época».