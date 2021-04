Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após o empate no Estádio dos Arcos contra o Rio Ave:



«Retificámos o que não tem estado bem e hoje melhorámos nesses aspetos: agressividade, reação à perda, reorganização. Melhorámos nisso, mas na eficácia não. Tivemos novamente algumas oportunidades, contra uma boa equipa. Há duas oportunidades claras para nós no primeiro tempo e na segunda parte mais algumas. Podíamos ter ganho com o remate do Zé Carlos perto do fim.»



«Globalmente, estou mais satisfeito hoje do que no domingo passado, apesar de até termos tido mais oportunidades contra o Belenenses SAD. Fomos mais competentes hoje, demos um passo em frente na evolução.»



[menor fulgor numa fase com menos jogos]



«Já falei sobre isso na conferência de antevisão. Iniciámos um novo micro-ciclo e isso obriga a algumas adaptações. Podia dar alguns exemplos, até na nossa vida, em que só sentimos o cansaço uma semana ou 15 dias depois. Readaptámo-nos a um microciclo diferente, estamos numa fase ascendente e a apresentar melhoras.»