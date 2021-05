Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Foi um passo dado em frente em relação ao último jogo. Uma primeira parte bem conseguida contra uma equipa difícil de ser batida e poucas equipas têm a organização defensiva do Gil Vicente. Tivemos a capacidade para abrir espaços, criar oportunidades e dominar o jogo em absoluto.

O golo surgiu de uma forma injusta por aquilo que estávamos a produzir. Fizemos o suficiente durante os 90 minutos para vencer. A fluidez de jogo está boa, criamos oportunidades, mas não estamos a ser felizes na finalização. Fizemos um golo, mas podíamos ter feito dois ou três para sair daqui com uma vitória. Saímos penalizados por não éter conseguido finalizar as oportunidades que temos.

Estávamos focados neste jogo e era preciso dar um passo em frente em relação ao jogo com o Paços. Faltou aqui concretizar as oportunidades que tivemos para sair daqui com uma vitória boa. Em termos de qualidade de jogo, atitude, entrega, acho que fizemos um jogo ao nível do que é a nossa equipa. Aquilo que queremos para o próximo jogo é dar um passo em frente e concretizar as oportunidades.

[quebra física da equipa?] Hoje não vi fadiga nenhuma. Vi uma equipa bem, bem posicionada, a abrir o campo. Fizemos um jogo bem conseguido e a questão da fadiga não se coloca. Neste momento é colocar a carne toda no assador e dar passos em frente para chegar ao final do campeonato com o máximo de pontos possíveis. Estamos a fazer aquilo que temos de fazer, menos fazer golos».