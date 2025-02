Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (0-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Antes de mais, uma nota, os nossos sentimentos, do grupo de trabalho do Sp. Braga, à família do Jorge Nuno Pinto da Costa. Um abraço à família de sangue, e à família FC Porto. Fica a obra imortalizada».

«Em relação ao jogo, havia muita vontade das duas equipas ganhar, num dérbi, muito equilibrado e jogo ficou esgalhado. Penso que o jogo ficou sempre muito esgalhado. A posse de bola foi equilibrada, penso que 51% - 49%, o Vitória esteve por cima numa ou outra parte, noutras estivemos nós, na minha opinião o resultado ajusta-se ao que se passou nos noventa minutos».

[Não conseguiu assumir o jogo. A que se deve?] «Não estamos a jogar sozinhos. Numa posse de bola 51% - 49% diz que a determinada altura estávamos com posse de bola, a tentar fazer golo. Há um pouco mais de posse de bola do adversário, tivemos boas oportunidades, o Vitória também as teve, foi um jogo de luta e de atitude. A equipa do Sp. Braga tem vindo a melhorar a sua qualidade de de jogo, foi um jogo, acima de tudo, muito combativo, com uma atitude combativa muito grande. Temos como ponto de honra ter sempre atitude».